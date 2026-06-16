В области зафиксировали 14 случаев заражения опасными инфекциями.

Роспотребнадзор Владимирской области еженедельно отслеживает ситуацию с клещевыми инфекциями. По данным на 15 июня 2026 года, за неделю 162 человека (включая 20 детей) обратились в медучреждения из-за укусов клещей. Всего с начала сезона к врачам обратились 1169 человек, из них 221 ребенок. Случаев клещевого энцефалита в регионе не зафиксировано.Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии провела исследования снятых с людей клещей. За последнюю неделю выявлено 14 положительных находок: 13 случаев боррелиоза и 1 случай гранулоцитарного анаплазмоза человека.При укусе клеща обратитесь в медицинское учреждение для его удаления. Далее доставьте неповрежденного клеща в лабораторию для анализа в течение 3 суток. При обнаружении инфекции немедленно обратитесь к врачу-инфекционисту.Список пунктов приема клещей: Владимир (ул. Токарева, 5), Суздаль (ул. Энгельса, 12-а), Ковров (ул. Гагарина, 2-а), Вязники (ул. Ленина, 30), Петушки (ул. Вокзальная, 71) и Собинка (ул. Димитрова, 18). Лабораторные исследования проводятся на платной основе.