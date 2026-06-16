Более 12 тысяч девятиклассников области сдают ОГЭ.

Сегодня в регионе проходит основной этап аттестации для девятиклассников по дисциплинам на выбор, исключая русский язык и математику. Как сообщает областное министерство образования, для прохождения испытаний организовано 145 специализированных пунктов, а общее число участников превышает 12 тысяч человек.Официальные итоги экзаменационной кампании будут опубликованы не позднее 29 июня.Правительство Владимирской области пожелало каждому ученику максимальной собранности и успеха на всех этапах тестирования.