Результаты ЕГЭ принесли владимирским школам 15 высших оценок по 3 предметам.
Стали известны итоги единого государственного экзамена, которые принесли нашему городу впечатляющий результат: сразу 15 одиннадцатиклассников успешно справились с испытаниями, получив заветные 100 баллов.
По литературе максимальный показатель продемонстрировали:
Анна Леонтьева из гимназии №3;
Мирослава Москвичева из гимназии №23;
Анастасия Якунина из гимназии №39.
В число лучших знатоков истории вошли:
Мария Аникеева из гимназии №23;
Илья Музалевский из Промышленно-коммерческого лицея;
Семен Сафронов из школы №25.
Рекордное количество побед — девять стобалльных работ — зафиксировано по химии. Высшую оценку получили:
Анна Гордеева и Ангелина Ромашова из образовательного центра №9;
Матвей Куц, Алина Лапочкина и Ксения Румянцева из гимназии №3;
Маргарита Кокувина из школы №8;
Дмитрий Ситник из школы №16;
София Пульчева из школы №22;
Богдана Круглова из гимназии №35.