Результаты ЕГЭ принесли владимирским школам 15 высших оценок по 3 предметам.

Стали известны итоги единого государственного экзамена, которые принесли нашему городу впечатляющий результат: сразу 15 одиннадцатиклассников успешно справились с испытаниями, получив заветные 100 баллов.По литературе максимальный показатель продемонстрировали:Анна Леонтьева из гимназии №3;Мирослава Москвичева из гимназии №23;Анастасия Якунина из гимназии №39.В число лучших знатоков истории вошли:Мария Аникеева из гимназии №23;Илья Музалевский из Промышленно-коммерческого лицея;Семен Сафронов из школы №25.Рекордное количество побед — девять стобалльных работ — зафиксировано по химии. Высшую оценку получили:Анна Гордеева и Ангелина Ромашова из образовательного центра №9;Матвей Куц, Алина Лапочкина и Ксения Румянцева из гимназии №3;Маргарита Кокувина из школы №8;Дмитрий Ситник из школы №16;София Пульчева из школы №22;Богдана Круглова из гимназии №35.