Банк предоставил 700 млн рублей на создание крупнейшего в регионе автосалона ГК «Техцентр Гранд». Общий объем инвестиций в проект составил 929 млн рублей.

Банк предоставил 700 млн рублей на создание крупнейшего в регионе автосалона ГК «Техцентр Гранд». Общий объем инвестиций в проект составил 929 млн рублей.«Мы рады поддержать масштабный проект ГК "Техцентр Гранд", который является знаковым для авторынка региона. Строительство нового дилерского центра с такой внушительной площадью и широким спектром услуг позволит повысить уровень обслуживания клиентов и создать новые рабочие места. ВТБ заинтересован в развитии бизнеса наших партнеров и готов предоставлять комплексные финансовые решения для их роста и достижения амбициозных целей», – отметил управляющий ВТБ во Владимирской области Сергей Озерянский.«Запуск нового дилерского центра – это важный этап в развитии нашей компании. Благодаря надежной поддержке банка, мы смогли реализовать этот амбициозный проект, который, мы уверены, станет не только крупнейшим автосалоном во Владимире, но и новым центром притяжения для автолюбителей. Современные технологии, удобное расположение и широкий ассортимент – все это направлено на удовлетворение потребностей наших клиентов», – рассказал директор ГК «Техцентр Гранд» Тарас Лаукарт.Прогнозируемый срок окупаемости проекта составляет 4 года. Реализация данного проекта позволит укрепить позиции компании на рынке и внести значительный вклад в развитие экономики Владимирской области.