Популярный объект в парке имени 850-летия города будет закрыт для посетителей до конца недели.

Популярный фонтан, расположенный в парке имени 850-летия города Владимира, временно прекращает работу для проведения плановых технических мероприятий. До конца текущей недели специалисты приступят к тщательному обследованию чаши и всех инженерных систем.Профессиональная диагностика оборудования позволит оценить актуальное состояние объекта и определить перечень необходимых ремонтных процедур. После завершения осмотра администрация парка примет решение о сроках проведения восстановительных работ.Данные профилактические меры крайне важны, так как такой значимый для горожан объект нуждается в постоянном профессиональном уходе. Руководство парка делает все возможное, чтобы поддерживать фонтан в исправном состоянии и сохранить его для будущих поколений.