Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Кадры».

Уже через десять дней, 26 июня, во Владимирской области стартует федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Кадры» и охватит более 20 локаций по всему региону.212 компаний — от крупных промышленных предприятий до представителей малого бизнеса — уже подали заявки и готовы предложить соискателям свыше 4 000 рабочих мест.Министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев рассказал, что центральные площадки откроются во Владимире, Коврове и Вязниках — в филиалах Кадрового центра «Работа России». Но события пройдут не только там: ярмарки развернутся в вузах, колледжах, парках, домах культуры и даже в детских загородных лагерях.Новшество этого года — карьерные консультанты будут работать прямо в крупных торговых центрах области. Они помогут покупателям подобрать подходящую вакансию, познакомят с актуальными предложениями на рынке труда и разъяснят нюансы программ переобучения.Программа в отдельных городах уже сформирована. Так, во Владимире гостей ждут открытый отбор от промышленных предприятий; выставка продукции самозанятых; тренинг по генерации бизнес‑идей; мастер‑класс по подготовке к собеседованию; специальная зона с консультациями психолога и куратора для участников СВО и их семей; лотерея для соискателей в завершение дня.В Коврове организуют открытый отбор с участием ведущих предприятий города, выставку их продукции и дискуссию со студентами. Отдельный блок посвятят информированию ветеранов СВО. А вечером в детском лагере «Солнечный» пройдет профориентационный марафон «Молодёжь — за нами будущее!».В Вязниках основной площадкой станет Городской центр культуры и отдыха «Спутник». После официальной части пройдут презентации местных предприятий, ярмарка товаров от самозанятых и «Карьерная мастерская» с профтестированием. Ещё гости смогут посетить мастер‑класс психолога по формированию личного бренда.Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится с 2023 года по поручению Президента Владимира Путина, а с 2025‑го стала частью нацпроекта «Кадры».