Владимирцам рассказали, как ученые нашли способ отключать чувство страха в мозге В Российской...

Владимирцам рассказали, как ученые нашли способ отключать чувство страха в мозгеВ Российской газете рассказали, что нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили в мозге механизм, отвечающий за формирование чувства постоянного страха после сильного испуга ввиду каких-либо неприятных событий. Исследование было опубликовано в научном журнале Science.Для этого был проведен эксперимент: генетические модифицированных мышей подвергали электрошоку разной степени тяжести в определенных условиях. Вернувшись в это место через две недели, грызуны замерли от страха. Те из них, кто испытал сильный шок, могли почувствовать панику и в другой обстановке, демонстрируя обобщенную реакцию.Исследователи изучили область мозга мышей, отвечающую за формирование настроения и тревоги, а также за поступление серотонина в передний мозг.Эта часть мозга отвечает за модуляцию настроения и тревоги, а также обеспечивает поступление значительного количества серотонина в передний мозг.Таким образом, сильный испуг переключает выработку важнейшего для работы мозга нейромедиатора глутамата, который возбуждает нейроны, на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), которая подавляет нейронную активность.В последствии ученые, с помощью методов генной инженерии, отключили у животных ген, ответственный за выработку ГАМК. Как итог — мыши забыли о чувстве страха.Авторы исследования считают, что обнаруженный механизм работы мозга поможет в борьбе с разными вариантами страха и панических атак. Однако, о перспективах данного исследования пока рассуждать рано.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений