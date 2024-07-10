В Муроме спортивная школа задолжала за электроэнергию более 2 млн рублей. Муромская городская...

В Муроме спортивная школа задолжала за электроэнергию более 2 млн рублей.Муромская городская прокуратура Владимирской области провела проверку исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по муниципальным контрактам.Установлено, что, несмотря на выполнение ресурсоснабжающей организацией договорных обязательств на поставку электроэнергии, «Спортивная школа олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва» соответствующую оплату своевременно не произвела.Почему? В пресс-службе региональной прокуратуры не поясняют. На момент проверки задолженность превышала 2 млн рублей.В связи с выявленными нарушениями прокурор внес директору муниципального бюджетного учреждения представление.Сообщается, что в итоге задолженность за поставленные коммунальные ресурсы была всё же погашена в полном объёме.Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky