Молодые жители Краснодара могут стать участниками ежегодного форума Регион 93, который пройдет в крае с 21 июля по 22 августа.

Форум Регион 93 вновь станет площадкой для обмена опытом и развития инициатив среди молодежи Краснодарского края. Как сообщили в пресс-службы администрации Кубани, в этом году запланировано 5 тематических смен, каждая из которых будет направлена на развитие конкретных компетенций и ценностей.Первая смена — #РегионвДвижении — стартует 21 июля и продлится до 25 июля. Она ориентирована на подростков от 14 до 17 лет, вовлеченных в деятельность движения Движение Первых.С 28 июля по 1 августа пройдет #РегионВозможностей. Ее участниками станут молодые предприниматели и новаторы, желающие развить деловые навыки и найти идеи для роста.Следом с 4 по 8 августа запланирована смена #РегионБезопасности, на которой акцент сделают на информационной грамотности, духовных ориентирах и традиционных ценностях.#РегионВдохновения соберет творческую молодежь с 11 по 15 августа. В программе — мастер-классы по журналистике, тренинги по самореализации и развитие креативного потенциала.Завершит форум смена #РегионДобрыхдел (18–22 августа). Она объединит добровольцев и активистов, чтобы поделиться лучшими практиками в сфере волонтерства и общественной деятельности.Форум пройдет на привычной базе отдыха, где участников ждут образовательные лекции, спортивные и творческие мероприятия, а также конкурсы — на лучшее оформление лагеря и создание арт-объекта, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.