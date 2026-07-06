Все погибшие купались на «диких» пляжах.

В регионе растет число жертв на воде: с открытия сезона утонули 11 человек, включая 3 детей. Только за 3 и 4 июля спасатели достали из водоемов тела 3 мужчин в Гусь-Хрустальном районе, Муроме и Гороховце.Все трагедии произошли на диких, не оборудованных для купания пляжах, где дно не проверено, а экстренную помощь оказать некому.МЧС призывает остановить страшную статистику: купайтесь только в разрешенных местах, никогда не заходите в воду в состоянии опьянения и строго следите за детьми у воды.