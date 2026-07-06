Специалисты приемных комиссий оказывают поступающим всестороннюю поддержку на каждом этапе.

В регионе в самом разгаре кампания по набору студентов в средние специальные учебные заведения, участвующие в федеральном проекте «Профессионалитет». Данная программа, ставшая частью национального проекта «Молодежь и дети», предлагает абитуриентам принципиально новые форматы подготовки.Обучение по этим программам имеет выраженную практическую направленность. Студенты осваивают будущие специальности по современным стандартам на передовом промышленном оборудовании, а также получают гарантию трудоустройства на ведущие предприятия региона сразу после окончания учебы.В проекте задействованы 9 учебных заведений области, включая Гусевской стекольный колледж, Владимирский химико-механический колледж, Петушинский промышленно-гуманитарный колледж, ВИТШ имени Советкина, Колледж инновационных технологий ВлГУ, КГТА имени Дегтярева и его энергомеханический колледж, Ковровский промышленно-гуманитарный колледж, а также Муромскую инженерно-техническую академию.Специалисты приемных комиссий консультируют по всем вопросам и оперативно принимают документы, помогая абитуриентам уверенно сделать шаг к будущей востребованной профессии.