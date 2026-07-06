Данное мероприятие было организовано Обществом «Знание» при содействии Министерства просвещения РФ.

Всероссийский родительский комитет озвучил результаты третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ. В число триумфаторов вошли 4 проекта от Владимирской области.На реализацию своих идей региональные образовательные учреждения получат гранты на общую сумму свыше 2,91 миллиона рублей.В число получивших гранты вошла муромская школа №15, которая направит средства на запуск медийного семейного цеха «РадиоВО», а ковровская школа №23 реализует инициативу «Почувствуй вкус жизни». Также в Собинском округе Воршинская школа проведет Семейный экологический фестиваль «Идеи для творчества берем у природы», а школа №3 города Вязники организует масштабный Семейный арт-фестиваль.Все намеченные мероприятия победителям предстоит полностью воплотить в жизнь до 15 ноября 2026 года.