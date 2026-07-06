Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Семья».

11 июля в Собинском округе проведут специальный день открытых дверей для проверки репродуктивного здоровья населения. На бесплатное обследование приглашают местных жителей в возрасте от 18 до 49 лет.Прием для женщин организуют акушеры-гинекологи и специалисты ультразвуковой диагностики Областного перинатального центра во главе с Натальей Денисовой. Мужскую часть населения проконсультирует врач-уролог Собинской районной больницы.Для посещения специалистов необходима предварительная запись. Оформить ее можно по телефону +7(49242) 2-40-54 по будням до 9 июля включительно (с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00).Прием начнется в 10:00 в здании взрослой поликлиники по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 24, корп. 1. Пациентам нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.