Роспотребнадзор предупреждает о выявлении случаев боррелиоза.

По данным Роспотребнадзора на 6 июля, за неделю к медикам из-за укусов клещей обратились 140 человек, включая 43 детей. Всего с начала теплого сезона зафиксирован 1671 пострадавший (из них 325 — дети). Случаев опасного клещевого энцефалита в регионе не зарегистрировано.За 27-ю неделю специалисты лаборатории выявили семь положительных находок на клещевой боррелиоз среди снятых с людей паразитов.При укусе обратитесь к врачу, а целого клеща сдайте на платный анализ в течение трех суток. Пункты приема открыты во Владимире (ул. Токарева, 5), а также в Суздале, Коврове, Вязниках, Петушках и Собинке.