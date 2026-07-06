В регионе сохраняется угроза атаки беспилотников.

Жители Владимирской области получают экстренные предупреждения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов сегодня, 6 июля. Информационные сообщения с призывами соблюдать осторожность начали приходить на мобильные телефоны граждан.В рассылках отмечается, что опасность с воздуха продолжает сохраняться. Жителей региона настоятельно просят соблюдать базовые меры безопасности, сохранять спокойствие и по возможности избегать нахождения на открытых пространствах.Официальные службы рекомендуют доверять только проверенной информации и следить за обновлениями в официальных источниках. При возникновении чрезвычайной ситуации или обнаружении подозрительных объектов необходимо немедленно звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.