Актер откровенно
рассказал о своих отношениях с тремя супругами. Также Марат Башаров прокомментировал
волну негатива, которая обрушилась на него после семейной ссоры, ставшей достоянием общественности.
Актер откровенно
рассказал о своих отношениях с тремя супругами. Также Марат Башаров прокомментировал
волну негатива, которая обрушилась на него после семейной ссоры, ставшей достоянием общественности.
По
словам артиста, с двумя бывшими женами поддерживает хорошие отношения. При этом он заметил,
что, к сожалению, слишком поздно
понимает, что "с этим человеком не нужно было общаться, и не нужно было на нем
жениться".
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