Актер откровенно рассказал о своих отношениях с тремя супругами. Также Марат Башаров прокомментировал волну негатива, которая обрушилась на него после семейной ссоры, ставшей достоянием общественности.

Актер откровеннорассказал о своих отношениях с тремя супругами. Также Марат Башаров прокомментировалволну негатива, которая обрушилась на него после семейной ссоры, ставшей достоянием общественности.Пословам артиста, с двумя бывшими женами поддерживает хорошие отношения. При этом он заметил,что, к сожалению, слишком позднопонимает, что "с этим человеком не нужно было общаться, и не нужно было на немжениться".Материал дополняется