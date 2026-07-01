Во Владимире задержали 17-летнего юношу из Новосибирской области, который помогал телефонным мошенникам. Подросток работал на преступную группу и обслуживал специальное оборудование для

Во Владимире задержали 17-летнего юношу из Новосибирской области, который помогал телефонным мошенникам. Подросток работал на преступную группу и обслуживал специальное оборудование для массовых анонимных звонков. Об этом сообщили в СК региона. Следователи выяснили, что парень нашел «подработку» в мессенджере и в июне прилетел в Москву за техникой и 60 «серыми» сим-картами. После этого он перебрался