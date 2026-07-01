4 июля в Муроме во второй раз набережная Оки станет площадкой для проведения полумарафона «День семьи, любви и верности» – одного из самых ярких спортивных событий года. В прошлом году в нём

4 июля в Муроме во второй раз набережная Оки станет площадкой для проведения полумарафона «День семьи, любви и верности» – одного из самых ярких спортивных событий года. В прошлом году в нём участвовало более 500 человек в личных забегах и почти 140 семейных команд. В этот раз участникам предложат следующие дистанции: – 21,1 км –