По данным регионального Следственного комитета, молодой человек обвиняется в участии в организованной преступной группе.

Во Владимирской области взят под стражу 17-летний фигурант дела о незаконном пропуске трафика. Установлено, что в начале мая 2026 года он через мессенджер добровольно вступил в криминальную схему по обслуживанию оборудования для массовых подменных звонков. Подобные устройства активно используются злоумышленниками, в том числе из-за границы, для телефонного мошенничества и других особо тяжких посягательств.Следуя инструкциям куратора, 20 июня фигурант вылетел из Новосибирска в другой город, забрал там сим-бокс, ноутбук и комплект из более чем 60 нелегальных сим-карт. Далее на такси он добрался до Владимира и заселился в съёмное жильё на улице Лакина, где немедленно наладил работу аппаратуры, постоянно меняя карты для конспирации. За новой партией номеров подросток специально ездил в соседний регион.Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, противоправная деятельность фигуранта продлилась чуть больше суток. Молодой человек был задержан и дал признательные показания.Пресечь его деятельность удалось 23 июня — сотрудники киберполиции задержали подозреваемого с поличным, не дав ему получить обещанное вознаграждение. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу, изъяв всё оборудование. Расследование продолжается.