На личном приёме губернатора прозвучали конкретные просьбы от жителей региона.

Учитель физкультуры из Суздальского округа поднял вопрос восстановления бассейна «Добрынское»: глава региона пообещал изыскать почти 5 млн рублей, а затем провести торги и ремонт.Жительница Селивановского округа попросила ускорить проведение скоростного интернета в деревню Кочергино: в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» современные вышки сотовой связи установят здесь и ещё в тринадцати малых населённых пунктах области.От лица соседей по кольчугинскому микрорайону Сахалин соцработник обратилась за содействием в обустройстве новой спортплощадки: Александр Авдеев поручил профильному министерству рассмотреть заявку, и объект могут смонтировать уже в следующем году за счёт местного бюджета.Жительница Курлово попросила привести в порядок дорожное покрытие на улице Красной Армии: губернатор дал задание Минтрансу совместно с администрацией Гусь-Хрустального округа найти возможность выполнить ремонт в текущем году.Масштабную заявку подали из Меленковского округа — более 400 жителей деревень Селино и Савково нуждаются в новых водопроводных сетях с водозабором, но от проекта за 300 млн рублей решено отказаться в пользу более экономичного решения.