Прокуратура направила в суд дело 22-летнего жителя Рязанской области, повторно севшего за руль нетрезвым.

Заместитель межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по статье об управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже имеющим судимость за аналогичное деяние. Выяснилось, что ранее осуждённый за пьяную езду мужчина не исправился и глубокой ночью с 26 на 27 апреля 2026 года, выпив спиртное, вновь поехал на «Рено Логан», создав реальную угрозу для окружающих.Противоправные действия были пресечены на улице Слободской в Суздале, где машину остановили сотрудники районного ОМВД. Заподозрив водителя в опьянении, полицейские предложили ему пройти медосвидетельствование, однако нарушитель ответил отказом. Его немедленно отстранили от управления, поместили иномарку на спецстоянку и наложили на неё арест для последующего обращения в казну.Материалы уголовного дела переданы в Суздальский районный суд. Фигуранту грозит до трёх лет колонии, лишение прав и безоговорочная конфискация транспортного средства.