За 6 месяцев этого года специалисты Регионального сосудистого центра Областной клинической больницы во Владимире оказали высокотехнологичную медицинскую помощь 700 жителям области. Врачи

За 6 месяцев этого года специалисты Регионального сосудистого центра Областной клинической больницы во Владимире оказали высокотехнологичную медицинскую помощь 700 жителям области. Врачи ОКБ выполняют плановые и экстренные операции на сосудах с использованием современных ангиографов. Организована чёткая система маршрутизации пациентов с учётом временной приостановки подобных операций в 4-й горбольнице с 13 марта текущего года. С этого