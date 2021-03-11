В ночь на 11 марта в городе Сумеданг в восточной части индонезийского острова Ява школьный автобус, в котором ехали ученики вместе со своими родителями и преподавателями, сорвался в ущелье. ..

В ночь на 11 марта в городе Сумеданг в восточной части индонезийского острова Ява школьный автобус, в котором ехали ученики вместе со своими родителями и преподавателями, сорвался в ущелье. Транспорт перевернулся, передает . Многие пассажиры оказались буквально раздавлены. Число жертв жуткого ДТП продолжает расти. Жуткая авария унесла жизни по меньшей мере 26 человек.