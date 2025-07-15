В воскресенье вечером, 13 июля, в городе Собинка из Клязьмы достали труп мужчины.

В воскресенье вечером, 13 июля, в городе Собинка из Клязьмы достали труп мужчины. Об этом сообщила ГУ МЧС России по Владимирской области.Погибший был без верхней одежды. Специалисты выясняют личность гражданина и обстоятельства его смерти.А в понедельник, 14 июля, трагедия произошла на реке Колпь в деревне Таланово Гусь-Хрустального района. Водолазы извлекли тело мужчины 1990 года рождения.«О пропавшем на телефон службы спасения сообщил брат, который рассказал, что мужчина отправился на подводную охоту и не вернулся», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.