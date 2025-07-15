По обвинению в 5 эпизодах фиктивной постановки на учёт иностранных граждан перед судом предстанет жительница Киржача.

По обвинению в 5 эпизодах фиктивной постановки на учёт иностранных граждан перед судом предстанет жительница Киржача. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что гражданка за деньги регистрировала заграничных гостей по своему адресу. Однако фактически жильё иностранцам не предоставляла. В общем счёте она фиктивно поставила на учёт 5 человек.Отмечается, что ранее гражданку уже привлекали к ответственности за схожее преступление.«В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Киржачский районный суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.