На минувшей неделе, с 7 по 13 июля 2025 года, на территории региона зафиксировано 56 ДТП, в которых погибли 8 человек.

На минувшей неделе, с 7 по 13 июля 2025 года, на территории региона зафиксировано 56 ДТП, в которых погибли 8 человек. Ещё 66 граждан получили различные травмы. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Кроме того, правоохранители оформили 356 дорожных аварий с материальным ущербом.Также за 7 дней полицейские выявили и отстранили от управления транспортом 93 водителей, которые были в нетрезвом виде или отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения.