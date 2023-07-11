Они представляются сотрудниками энергосбытовой компании и убеждают жильцов поменять счетчик, разумеется, за немалые деньги. Сразу несколько таких случаев зафиксировали в поселке

Они представляются сотрудниками энергосбытовой компании и убеждают жильцов поменять счетчик, разумеется, за немалые деньги. Сразу несколько таких случаев зафиксировали в поселке Вольгинский Петушинского района, предупредили в “Энергосбыт Волга”. Компания призывает клиентов быть внимательней и напоминает, что замена счетчиков бесплатна для потребителя. Если кто-то представляется сотрудником компании, и при этом требует деньги, ни в коем случае