На трассе столкнулись 2 иномарки.

Как сообщает Госавтоинспекция, в ДТП на Рпенском проезде во Владимире во вторник, 10 сентября, пострадали два водителя и один пассажир.По предварительным данным, происшествие произошло в 16:25 возле дома №3 по Красносельской улице. 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta двигался по Рпенскому проезду. Неожиданно он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого находился 30-летний водитель.В результате аварии оба водителя и пассажир, находившийся в Volkswagen, получили травмы. Вseх пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.