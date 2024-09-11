В Камешково в пруду на улице Свердлова прохожие заметили труп мужчины. Это произошло 7 сентября. Сегодня в Следкоме сообщили о проведении процессуальной проверки. Тело извлекли из воды

В Камешково в пруду на улице Свердлова прохожие заметили труп мужчины. Это произошло 7 сентября. Сегодня в Следкоме сообщили о проведении процессуальной проверки. Тело извлекли из воды спасатели аварийно-спасательного формирования Камешковского района. Выяснилось, что погибший – 49-летний местный житель. Труп следов насильственной смерти не имеет. Обстоятельства гибели предстоит выяснить следователям. Из пресс-релиза Слекома области Следователем