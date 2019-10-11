В конце сентября в СМИ появилась информация о разладе в семье Веры Брежневой и Константина Меладзе. Исполнительница решила положить конец слухам.

В конце сентября в СМИ появилась информация о разладе в семье Веры Брежневой и Константина Меладзе. Исполнительница решила положить конец слухам.Накануне Вера Брежнева посетила престижную премию "Радиомания-2019", посвященную выдающимся фигурам в сфере радиовещания. Мероприятие прошло в концертом зале Vegas City Hall в Москве. Во время церемонии журналисты расспросили певицу о личной жизни.Знаменитость рассказала, что старается не обращать внимания на сплетни и слухи, распространяемые СМИ. "Если бы эта информация была правдой, то, возможно, могла бы меня выбить из колеи.Я вообще не знаю, откуда все взялось – из-за того, что я удалила наши снимки из "Инстаграма"?", – заявила .В то же время исполнительнице льстит, что поклонники и журналисты настолько тщательно следят за ее страницей в социальных сетях. "Там я показываю все, что хочу... Почему люди не замечают, когда я удаляю другие посты? А Константина все заметили. Мне приятно, что люди переживают за нас как за пару", – приводит ее слова издание "".Напомним, сообщения об измене Константина Меладзе стали распространять телеграм-каналы. Анонимные источники рассказали, что супруг Веры Брежневой закрутил роман с солисткой "Виа Гры" Эрикой Герцег. Однако никаких доказательств неверности продюсера пока не было предоставлено.