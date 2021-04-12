Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова о роли Украины в первом полете человека в космос.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова о роли Украины в первом полете человека в космос.Президент Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление в день 60-летия полета Юрия Гагарина. В своем твиттер-аккаунте политик написал, что важную роль в освоении космоса сыграли украинские ученые. "Первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины", – подчеркнул он.Дипломат Мария Захарова в ответ сообщила, что Россия никогда не делила славу космических побед. На своей странице в "Фейсбук" она отметила, что ракеты и спутники принадлежали всем 15 республикам Советского Союза, всем ученым, военным, врачам, рабочим, которые трудились в космической отрасли.Официальный представитель МИД напомнила, что за последние годы украинским конструкторам пока не удалось достичь выдающихся результатов в этом деле. Она рассказала, что "ярчайшими достижениями" Незалежной стали неуемная злоба, русофобия и националистическая идеология с нацистской символикой.В конце 2020 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал позорным тот факт, что страна не может запустить свой спутник. Глава ведомства напомнил, что аппараты есть даже у нескольких государств Африки.Отметим, что 13 января этого года украинское правительство приняло концепцию развития космической программы на 2021-2025 годы. Власти страны намерены потратить на ее реализацию примерно 1,07 миллиарда долларов (30 миллиардов гривен), передают "Известия".