Двое мужчин без водительских прав снова сели пьяными за руль. Одного поймали в июне, другого – в июле. Оба теперь могут лишиться свободы на срок до 2 лет и автомобилей. О преступлениях

Двое мужчин без водительских прав снова сели пьяными за руль. Одного поймали в июне, другого – в июле. Оба теперь могут лишиться свободы на срок до 2 лет и автомобилей. О преступлениях рассказали в пресс-службе прокуратуры. Одному из нарушителей 37 лет. В июне этого года напился и поехал кататься «Деу Нексиа». Двигаясь по городу, мужчина