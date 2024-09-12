Теплые сентябрьские дни нравятся не только людям, но и бабочкам. В Госохотинспекции поделились снимком этой яркой редкой бабочки-адмирала, сидящей на цветах, а также рассказали немного об

Теплые сентябрьские дни нравятся не только людям, но и бабочкам. В Госохотинспекции поделились снимком этой яркой редкой бабочки-адмирала, сидящей на цветах, а также рассказали немного об этом виде крылатых красавиц. Адмирал относится к перелетным видам бабочек. Как раз уже скоро адмиралы будут собираться в Африку, чтобы дать потомство и погибнуть. Во время миграции эти бабочки