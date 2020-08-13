В бразильском штате Парана намерены начать тестирования российской вакцины от коронавируса COVID-19, которая получила названия Гам-КОВИД-Вак и Спутник V. Испытания начнутся уже в ..

В бразильском штате Парана намерены начать тестирования российской вакцины от коронавируса COVID-19, которая получила названия Гам-КОВИД-Вак и "Спутник V". Испытания начнутся уже в августе-сентябре.Исследования будут проходить в Технологическом институте штата. Его руководитель Жоржи Кальяо сообщил, что если вакцина пройдет сертификацию в Бразилии, страна сможет наладить ее производство во второй половине 2021 года. До этого власти также смогут импортировать препарат из России, сообщает