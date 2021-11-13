В Свердловской области придумали новый конкурс для вакцинировавшихся граждан.

В Свердловской областипридумали новый конкурс для вакцинировавшихся граждан.Депутат Вячеслав Вагнервыдвинул инициативу для стимулирования процесса вакцинации населения. Он предложилразыгрывать денежный приз в размере от 50 до 500 рублей и котят. Конкурс стартовал12 ноября.Информация о конкурсепоявилась на личной странице Вагнера в "Инстаграме". Для участия граждане должны сообщить о прививке личнодепутату, прикрепив документ о получении вакцины. Каждый пятитысячныйвакцинировавшийся житель Свердловской области получит котенка. Также депутатрасписал принцип распределения денежных призов. "Каждому десятому скидываюна телефон 50 рублей, каждому сотому — 100 рублей, каждому 500 — 200 рублей,каждому 1000 — 500 рублей", – объяснил депутат.Вагнер добавил, что сам он недавно привился "Спутником".Призыв к вакцинации он сопроводил юмористической зарисовкой на эту тему.Ранее в администрации ОАО "РЖД"заявили, что введение QR-кодовдля поездок на транспорте никак не скажется на количестве пассажиров, так как убольшинства жителей, регулярно путешествующих, уже есть нужный документ. Проверятькоды будут онлайн при покупке билетов. Заместитель генерального директоракомпании Дмитрий Пегов отметил, что дополнительная проверка займет секунды.