О пожаре в деревне Ширилиха спасатели узнали с опозданием.
Беда в деревню Ширилиха Ковровского района пришла сегодня утром. В 8-04 в тревожное ведомство поступил сигнал о возгорании в частном доме. К сожалению, спасателям позвонили не сразу, поэтому к моменту их прибытия к месту ЧП весь дом был объят пламенем.
Пожарные сразу же приступили к тушению огня и не дали ему распространиться на соседние постройки.
На пожаре пострадала хозяйка дома, 75-летняя пенсионерка.
С огнем боролось 12 спасателей на трех единицах спецтехники.
В настоящий момент дознаватели пытаются установить причину возгорания