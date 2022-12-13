О пожаре в деревне Ширилиха спасатели узнали с опозданием.

Беда в деревню Ширилиха Ковровского района пришла сегодня утром. В 8-04 в тревожное ведомство поступил сигнал о возгорании в частном доме. К сожалению, спасателям позвонили не сразу, поэтому к моменту их прибытия к месту ЧП весь дом был объят пламенем.Пожарные сразу же приступили к тушению огня и не дали ему распространиться на соседние постройки.На пожаре пострадала хозяйка дома, 75-летняя пенсионерка.С огнем боролось 12 спасателей на трех единицах спецтехники.В настоящий момент дознаватели пытаются установить причину возгорания