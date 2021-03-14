Она требовала с перевозчика 100 тысяч рублей.

Во Владимире пассажирка отсудила у компании «АДМ» 37 тысяч рублей за травму в автобусе, полученную в результате дорожно-транспортного происшествия.В феврале 2020 года она ехала на автобусе 20 «С», параллельно с которым двигался № 27. На пересечении улиц Мира и Большая Московская между транскортными средствами произошло ДТП. Вследствие удара женщина упала на пол. Её госпитализировали в травматологический пункт ГКБ «Скорой медицинской помощи». После аварии пострадавшая прошла курс лечения и намеревалась возместить причинённый ущерб.Она потребовала с перевозчика 100 тысяч рублей. Однако суд оценил причинённый истцу моральный вред в 37 тысяч рублей.