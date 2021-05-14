В Вязниковском районе на скамье подсудимых окажется 62-летний мужчина, его обвиняют в том, что он избил до смерти знакомую женщину. По версии следствия, конфликт у обвиняемого с 53-летней

В Вязниковском районе на скамье подсудимых окажется 62-летний мужчина, его обвиняют в том, что он избил до смерти знакомую женщину. По версии следствия, конфликт у обвиняемого с 53-летней женщиной начался из-за того, что она не дождалась мужчину и выпила алкоголь без него. В связи с этим, пожилой мужчина подверг потерпевшую, которая находилась в силу имеющегося