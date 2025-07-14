В России наблюдается тревожный рост популярности наборов для самостоятельного лечения зубов, особенно комплектов для установки пломб

В России наблюдается тревожный рост популярности наборов для самостоятельного лечения зубов, особенно комплектов для установки пломб. По данным газеты "Известия", предложение таких товаров на маркетплейсах увеличилось в разы. Соблазн сэкономить на стоматологических услугах велик, но последствия такого самолечения могут быть весьма плачевными.Во-первых, непрофессиональная диагностика – прямой путь к усугублению проблемы. Многие стоматологические заболевания невозможно выявить без специальных инструментов и квалифицированного осмотра. Кариес на ранней стадии, скрытая инфекция, начинающая разрушать зуб – все это может остаться незамеченным, и самостоятельная установка пломбы без должного лечения приведет лишь к прогрессированию заболевания.Во-вторых, неправильно установленная пломба чревата серьезными осложнениями. Воспаления, инфекции, абсцессы – это лишь некоторые из возможных последствий, которые потребуют сложного и дорогостоящего лечения у профессионального стоматолога. То, что казалось экономией, в итоге обернется гораздо большими затратами и страданиями.Самолечение может привести к серьезным проблемам, требующим значительных усилий и затрат. Инфекция способна распространиться на соседние зубы и ткани, вплоть до необходимости удаления зубов или ортодонтического вмешательства. Кроме того, использование несертифицированных материалов в таких наборах может вызвать аллергические реакции, химические ожоги десен и слизистой оболочки. А отсутствие контроля над производством делает такие наборы и вовсе опасными для здоровья.