Полтора года ожидания того стоили, битва с управляющей компанией и застройщиком наконец-то принесла свои плоды. Жительница микрорайона Юрьевец Елена Корнилова теперь может самостоятельно

Полтора года ожидания того стоили, битва с управляющей компанией и застройщиком наконец-то принесла свои плоды. Жительница микрорайона Юрьевец Елена Корнилова теперь может самостоятельно выходить из дома. На инвалидной коляске женщина уже больше 20 лет. После переезда в новую квартиру жила, говорит, как в тюрьме. Елена Корнилова, жительница мкр. Юрьевец Я редко выходила на улицу, когда