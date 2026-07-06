8 июля у дома №215 пройдет плановая обработка от грызунов.

8 июля на земельном участке возле дома №215 по улице Добросельской запланированы профилактические мероприятия по дератизации.Жителей города призывают отнестись к санитарным мерам с пониманием и строго соблюдать правила безопасности. На время выполнения работ настоятельно рекомендуется обходить указанную территорию стороной. Также крайне важно не оставлять без присмотра детей и полностью исключить выгул домашних питомцев в зоне дератизации.Специализированные мероприятия выполнят квалифицированные эксперты, что необходимо для поддержания благоприятного эпидемиологического состояния во Владимире. Организаторы приносят извинения за доставленный временный дискомфорт.