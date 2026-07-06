Про переосмысление белокаменного наследия современным языком. Во Владимире впервые прогремел фестиваль «Белый камень» — событие, в котором музыка, театр и уличное искусство слились с

Про переосмысление белокаменного наследия современным языком. Во Владимире впервые прогремел фестиваль «Белый камень» — событие, в котором музыка, театр и уличное искусство слились с честным разговором о будущем. За организацией стоит сообщество «Владимир 2040» — объединение предпринимателей, культурных деятелей и просто активных горожан. Авторы проекта признаются, они хотят заново влюбить жителей в родные места. Анастасия