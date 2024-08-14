Елизавету Арзамасову выписали из роддома.

Елизавету Арзамасову выписали из роддома.8 августа актриса Лиза Арзамасова подарила своему супругу Илье Авербуху первую дочь. У фигуриста уже есть два сына: Мартин от первого брака со спортсменкой Ириной Лобачевой и общий с Елизаветой сын Лева. Теперь на свет появилась девочка, которую назвали Лией.Арзамасова поделилась с поклонниками снимком с выписки. На фотографии актриса с большим букетом цветов позирует рядом с врачом и любимым супругом.Артистка выразила слова благодарности медицинскому персоналу родильного дома, где рождается уже второй ее ребенок. 3 года назад под руководством этих же врачей на свет появился первенец семьи Лев.Лиза оказалась очень благодарна и подписчикам, которые поддерживали ее, а после родов написали много теплых и приятных слов.Кроме того, по словам Арзамасовой роды прошли настолько легко, что она уже решилась на третьего. Звезда "Папиных дочек" заверила акушеров, что скоро планирует вернуться, а пока ей предстоит привыкнуть к роли дважды мамы. А это, по мнению подписчиков, самая сложная в жизни каждой женщины роль.Напомним, впервые Арзамасова и Авербух познакомились, когда девушке едва исполнилось 15 лет. Позже, увидев друг друга снова, они влюбились. По словам Лизы, она совсем не чувствует разницу в возрасте со своим супругом. Кроме того, актриса подружилась с его старшим сыном, который недавно принял решение вести самостоятельную жизнь и съехал от родных людей в собственную квартиру.