Аслан Засеев: Даже слов нет, одни эмоции, молодцы! Ура! Победы черно-белых становятся приятной традицией. Владимирское «Торпедо» в пятый раз подряд показало себя лучшей командой на поле. Игра
<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2026-pyataya-yubilejnaya-kak-torpedo-vladimir-oderzhalo-ocherednuyu-pobedu.html" target="_blank">Пятая – юбилейная: как «Торпедо-Владимир» одержало очередную победу</a> - Аслан Засеев: Даже слов нет, одни эмоции, молодцы! Ура! Победы черно-белых становятся приятной традицией. Владимирское «Торпедо» в пятый раз подряд показало себя лучшей командой на поле. Игра
[url=https://33live.ru/novosti/23-06-2026-pyataya-yubilejnaya-kak-torpedo-vladimir-oderzhalo-ocherednuyu-pobedu.html]Пятая – юбилейная: как «Торпедо-Владимир» одержало очередную победу[/url] - Аслан Засеев: Даже слов нет, одни эмоции, молодцы! Ура! Победы черно-белых становятся приятной традицией. Владимирское «Торпедо» в пятый раз подряд показало себя лучшей командой на поле. Игра