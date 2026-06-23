Как погружаются в профессию студенты медколледжа? Какие направления подготовки наиболее востребованы у абитуриентов? Как современные технологии и практика помогают быстрее осваивать

Как погружаются в профессию студенты медколледжа? Какие направления подготовки наиболее востребованы у абитуриентов? Как современные технологии и практика помогают быстрее осваивать премудрости медицины? Об этом в студии «Шестого канала» рассказала заместитель директора по учебной работе Владимирского базового медицинского колледжа Наталия Беспалова.