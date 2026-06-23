Основной период сдачи ЕГЭ для большинства выпускников остался позади. Следующий шаг не менее важный – поступление. Тех, кто подготовился и сдал экзамены лучше, сразу видно по спискам

Основной период сдачи ЕГЭ для большинства выпускников остался позади. Следующий шаг не менее важный – поступление. Тех, кто подготовился и сдал экзамены лучше, сразу видно по спискам поступающих. Абитуриенты с высокими результатами возглавляют списки. Тенденция уезжать в большие города до сих пор актуальна, но с развитием и модернизацией региональных вузов все больше выпускников остается во