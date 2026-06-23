«Владимир — город молодых сердец и смелых идей» — таким девизом областной центр встретит День молодежи в субботу, 27 июня. Одно из главных городских событий года развернется в Центральном

«Владимир — город молодых сердец и смелых идей» — таким девизом областной центр встретит День молодежи в субботу, 27 июня. Одно из главных городских событий года развернется в Центральном парке. Как рассказывают организаторы, на празднике важен не возраст, а настрой. Наталья Китаева, и.о. начальника управления образования и молодежной политики администрации г. Владимира Мы ориентируемся не