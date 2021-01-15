В Камешковском районе в селе Давыдово выявили генетический материал ДНК-вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщил Россельхознадзор. Добавляется, что сейчас в регионе проводится

В Камешковском районе в селе Давыдово выявили генетический материал ДНК-вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщил Россельхознадзор. Добавляется, что сейчас в регионе проводится комплекс мер, которые направлены на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской свиной чумы. В Россельхознадзоре предложили рекомендации для собственников домашнего скота: - обеспечить безвыгульное содержание свиней; - соблюдать ветеринарные правила содержания свиней;