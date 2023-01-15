Во Суздальском районе Владимирской области ликвидирован пожар в 4-квартирном общежитии. Сегодня в...

Во Суздальском районе Владимирской области ликвидирован пожар в 4-квартирном общежитии.Сегодня в 11.45 поступило сообщение о пожаре в общежитии по адресу с. Весь, ул. Центральная. Из-за позднего сообщения в пожарную охрану по прибытии подразделений уже наблюдалось горение кровли по всей площади 400 кв.м.Пожар оперативно ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Расселение не требуется, граждане будут проживать по месту прописки.Дознаватели устанавливают причины. На месте работали 5 единиц техники и 19 человек.Фото ГУ МЧС России по Владимирской области