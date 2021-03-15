В целом на протяжении недели столбик термометра только ночью будет опускаться до отрицательных температур.

С 15 марта во Владимире и по области на ближайшую неделю установится тёплая погода. Уже сегодня утром воздух прогреется до +3 градусов Цельсия. В целом на протяжении недели столбик термометра только ночью будет опускаться до отрицательных температур. Днём же ожидается потепление от 0 до +3.Скорость ветра сегодня - до 6 метров в секунду. К концу недели и вовсе передают штиль. Влажность воздуха – 85%, атмосферное давление - 747 миллиметров ртутного столба.